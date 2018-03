Paco Buyo y Lobo Carrasco casi llegan a las manos en 'El Chiringuito' de Pedrerol

Momento de gran tensión en El Chiringuito. La rivalidad entre Paco Buyo y Lobo Carrasco, exfutbolistas del Madrid y el Barça salió a flote a raíz del gol de Leo Messi de falta directa que decantó el encuentro que jugaron el Barça y el Atlético de Madrid el pasado domingo 4 de marzo de 2018.

Buyo, exportero, opinaba que la barrera que había situado Oblak no estaba bien puesta, lo que cabreó al Lobo:

"Ese balón baja que no sabes por qué, pone el interior del pie y eso los porteros nunca sabrán hacerlo. Los que hemos tirado faltas, sabemos como se pega".

"Ahí me niego. No mientras, que en el Barcelona no tirabas las faltas", contestó Buyo lo que hizo que el enfado de Carrasco fuera a más:

"¡Cállate! De eso no hables más. No lo voy a consentir más porque tú eres un gran portero, pero a mí no me digas que no he tirado faltas ni penaltis. ¡Que no, que es la última noche que te lo consiento más".

"Schuster, Maradona...Nunca te he visto tirar una falta al borde del área", siguió diciendo Buyo que, incluso se atrevió a apostar dinero:

"Tu eres un monstruo pero del balón no sabes. No sabes nada de mi vida. ¿Quién tiraba los penaltis en la Selección?, ¿quién los tiraba?".

"Paco, hasta aquí hemos llegado. No hablo más contigo. Como sigas hablando así no hablo más contigo. No estoy dispuesto a consentir que manches mi carrera porque eres un maleducado. Del balón no sabes nada, sabes de parar", decía Carrasco.

Ante esto, Pedrerol tuvo que poner orden para evitar que llegaran a las manos:

"¿Lobo, qué te pasa hoy? Estás un poco alterado".