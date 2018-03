Incendio en el PSG tras la bochornosa caída ante el Real Madrid

Paris Saint Germain era uno de los grandes candidatos a adjudicarse la actual Champions League, tras realizar una erogación pocas veces vista en un mercado de pases (contrató a Kylian Mbappé y Neymar, entre otros) y adjudicarse el primer puesto en el Grupo B, relegando al segundo lugar al Bayern Munich.

Sin embargo, el destino lo cruzó en octavos de final con el Real Madrid, actual bicampeón de la competencia. Los franceses sucumbieron por 3 a 1 en la ida, disputada en España, y en la vuelta, sin el punta brasileño por lesión, cayó por 2 a 1 y quedó eliminado, según recoge Infobae.

Esta derrota desató el enojo de Julian Draxler, una de las figuras del plantel parisino."El Madrid jugó tranquilamente y no estaba nervioso. Hicimos rodar el balón, pero no puedes ganar solo con eso. Debes presionar al Madrid cuando pierdes 1-3. No solo hacer pases y esperar que el gol caiga del cielo. Merecimos ser eliminados", analizó el alemán.

