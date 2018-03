Pamela Anderson cuenta qué fantasía sexual le pidió cumplir Adil Rami

La prensa del espectáculo y la deportiva se vieron sorprendidas en junio del año pasado con el encuentro romántico que mantuvieron Pamela Anderson y Adil Rami en un conocido restaurante de Francia. Luego se alojaron durante el fin de semana en un lujoso hotel en Mónaco.

Anderson apuesta fuerte a este romance, ya que a inicios de este año puso en alquiler su casa en Malibú para mudarse junto al deportista en Francia, según recoge Infobae.

"Quiero casarme otra vez en la vida. Pero ya me he casado muchas veces. Me preocupo por él y nos llevamos bien. Eso es lo importante. Quién sabe cuánto va a durar, hay que disfrutar la vida", confesó. La actriz estuvo casada en el pasado con Tommy Lee, con Kid Rock y con Rick Salomon.

VÍDEO DESTACADO: Pamela Anderson despide a Hugh Hefner posando en ropa interior