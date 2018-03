Paula Echevarría habla de la belleza especial de Miguel Torres

La ex de David Bustamante ha roto su silencio y ha hablado por primera vez del futbolista malagueño, con quien mantiene una relación desde hace algunos meses: "Miguel es muy guapo, pero todavía es más guapo por dentro".

Hace unas semanas que Paula Echevarría (40) fue pillada saliendo de un hotel con Miguel Torres (32) y, desde entonces, las noticias sobre su relación son constantes. Aunque ninguno de los dos se había pronunciado al respecto, la actriz habló alto y claro del nuevo hombre que ocupa su corazón: "Yo no me tengo que esconder, y si me pillan pues me han pillado", aseguró a Diez Minutos, según recoge Informalia.

La actriz de Velvet no pretende esconder su relación con el futbolista, por lo que ha dejado claro que no ha querido ocultarlo: "Si quiero que no nos pillen, te aseguro que me escondería", ha asegurado.

