Baptistao se toma a cachondeo su lapsus «con el catalán»

Leo Baptistao salió con gracia del aprieto en el que se metió tras el partido del Español ante el Levante. Después de anotar un tanto en la recta final del choque supuso el 1-1 final el atacante brasileño se paró ante los micrófonos de las televisiones en la zona mixta, donde protagonizó una divertida anécdota con un periodista de TV3, la televisión autonómica catalana, según recoge ABC.

«Gol in extremis, Leo», lanzó el entrevistador al jugador «perico», que respondió rápidamente: «No entiendo el catalán». Pasada la sorpresa inicial el periodista se explicó, extendió su pregunta, y el delantero acabó respondiendo sin problemas. Seguramente Baptistao no entendió bien la primera cuestión planteada por Oriol Vidal, y al tratarse de un micrófono de TV3 dio por hecho que no lo había entendido porque había sido en catalán. Nada más. Pero su respuesta inició un torrente de comentarios de todo tipo en las redes.