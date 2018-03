Cristóbal Soria, disparatado, rompe el abanico por Emery

Ahora mismo estamos intentando justificar una pésima campaña porque ayer se ganó porque el PSG no se presentó. ¡El PSG de Emery no se presentó!", dijo en un primer momento Soria hasta que se calentó y explotó en un ataque de locura.

"¡Emery! ¡Emery! ¡Qué me tiene encendido!", gritaba con el gesto totalmente desencajado y partiendo en dos su abanico con el banquillo: "¡Coño Emery! Emery...ay Emery. ¿Tú te crees que puede ser lo de Emery ayer Pedrerol?, ¿tú te crees que puede ser? Mira he roto el abanico y todo. La madre que parió al abanico. Me tuve que ir a las once a la cama por Emery. Ni Chiringuito ni ná. Por tu culpa", según recoge Ecoteuve.