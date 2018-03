Así fue el peor día de Sara Carbonero

Sara Carbonero ha revelado en su Blog ‘Cuando nadie me ve', que publica en la web de la edición española de la revista Elle, cuál ha sido el peor momento de su vida y recordado el día en que pensaba que iba a morir.

La esposa de Iker Casillas titula su última entrada ‘Viajes y miedos' y relata ese episodio angustioso que se produjo durante un vuelo Porto-Madrid, según recoge Mundodeportivo.

"De repente el avión se quedó en silencio. Cuando eso ocurre y no es de noche y la gente duerme, normalmente es porque ha pasado algo que ha hecho a los pasajeros enmudecer. No sé calcular así, ahora mismo cuántos viajes en avión he podido hacer a lo largo de mi vida pero son bastantes y no recuerdo ninguno tan angustiante. Lo normal para un vuelo Porto-Madrid es tardar unos 50 minutos o una hora.

