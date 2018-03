Tras una delicada intervención quirúrgica Pipi Estrada se recupera favorablemente

José Manuel 'Pipi' Estrada era intervenido quirúrgicamente este jueves, en el Hospital San Francisco de Asis de Madrid, de dos hernias inguinales que le producían mucha molestia.



El propio Pipi me decía telefónicamente que debería hacerse operado hace tiempo pero como le decían "mientras no te molesten no te operes", lo había ido dejando, pero meno mal que al final ha pasado por quirófano ya que su cirujano le ha dicho que las dos hernias eran "muy fibrosas" y corrían riesgo de haberse calcificado, lo que hubiera sido un problema mayor, según recoge Jose Luis Márquez en Exclusivadigital.



Estrada me comenta que le costó más de media hora al medico, extirpar cada una de las hernias, pero que se encuentra bastante bien, con alguna ligera molestia pero tolerable.



El veterano cronista deportivo se encuentra ya en casa, donde prácticamente realiza su actividad normal y la próxima semana e veremos de nuevo en 'El Chiringuito' de Mega con Josep Pedrerol y compañía

