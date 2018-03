Cristóbal Soria “se hace un Ramos” en directo y se cabrea con Pedrerol por contarlo

"Esta es la imagen de Soria llegando al plató, así como rápido", decía el presentador con las imágenes del exdelegado del Sevilla corriendo por los pasillos de Atresmedia, lo que provocó su malestar.

"No me gustaría que revelaras las intimidades mías, Pedrerol. Si yo voy a hacer mis cosas, y abandono el plató un momento, una cosa es que tú lo saques y otra cosa es que tu quieras desvelar mis intimidades". Me parecería una falta de respeto por tu parte que desvelaras mis intimidades", dijo muy serio, según recoge Ecoteuve.

"Yo no desvelo, yo pregunto Soria", se explicó Pedrerol a lo que él contestó: "Si yo me levanto del plató, de puntillitas, sin hacer ruido porque tengo que hacer cosas, me parece una falta de respeto por tu parte que tu quieras airearlas. He ido a hacer mis cosas, mis cosas mías".

Esto es muy desagradable imaginarse a Cristóbal haciendo sus cosas. No profundicemos en ese tema", dijo Juanma Rodríguez con cara de asco a lo que añadió Josep: "Nos ha llamado la atención porque era justo después de lo de Ramos y claro, la gente asocia. Ha hecho Ramos".