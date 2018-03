Estas son las 4 'guerras' de mercado que le esperan al Madrid con el PSG

El Real Madrid quiere fichar a Neymar y podría contar en su tarea con un aliado inesperado. La multinacional deportiva Nike, que viste actualmente a otros gigantes como el Barça, Atlético de Madrid o el mismo París Saint-Germain (PSG) estaría dispuesto a financiar el fichaje del futbolista brasileño a cambio de patrocinar la camiseta merengue. Esto es, aportaría parte del dinero del fichaje de Neymar, además de una cantidad anual elevada que le permitiría disparar su negocio en todo el mundo toda vez que el Real Madrid es, a día de hoy, uno de los clubes que más vende en el planeta. El brasileño también es uno de sus iconos. El resultado del maridaje, lejos de resultar caro, como podría parecer, podría ser rentable para todas las partes implicadas.

El Real Madrid ya demostró sobre el terreno de juego que, al menos por el momento, es mejor que el PSG. El club blanco tumbó al gran aspirante a la Liga de Campeones en octavos de final y ahora los franceses tratarán de cambiar las tornas en los despachos. Hasta cuatro frentes abiertos tendrá el Real Madrid con el club parisino el próximo verano. Los blancos, con la intención de seguir mandando en Europa; los franceses, con el objetivo de heredar el trono.

El primero de esos frentes, como es de esperar, lo encontramos en la operación Neymar. El futbolista brasileño es uno de los grandes objetivos del Real Madrid para el próximo verano. El club blanco tratará de hacerse con el ex barcelonista en una operación que rompería todos los récords, mientras que el PSG luchará para que eso no suceda. La intención del equipo parisino es mantener a sus estrellas y seguir mejorando el equipo para volver a intentar el asalto a la Champions el curso que viene. Eso pasa por mantener a Neymar. El Madrid, por su parte, quiere un golpe de efecto y hay pocos jugadores en la actualidad que marquen más la diferencia que Neymar. El brasileño es un objetivo complicado, pero no imposible, según recoge Defensacentral.

El segundo frente lo encontramos también en el mercado de fichajes, pero en esta ocasión con un futbolista de un tercer club que interesa a ambos equipos (o al menos en teoría). Nos referimos a David De Gea. Aunque en las últimas horas el interés del Real Madrid parece haber virado hacia Karlo Letica, portero del Hajduk Split, lo cierto es que De Gea nunca ha dejado de estar en el punto de mira merengue. En los últimos días, el club parisino habría mostrado su interés, a su vez, en el fichaje del portero del Manchester United. Se trataría de un nuevo punto de conflicto entre PSG y Real Madrid, en el caso de que ambos aspiren a su contratación.