¿Sabes por qué el Real Madrid duda del fichaje de un '9'?

Kane, Lewandowski, Icardi, Werner...Han sido muchos los nombres de delanteros de gran nivel que han sonado y siguen sonando como refuerzos para el Real Madrid. Sin embargo, al menos hasta la fecha, ninguno de ellos ha encontrado el ‘OK' definitivo de Zidane para ser incorporado a la disciplina del conjunto madridista.

El entrenador blanco no termina de ver claro el fichaje de un ‘9' para el equipo. Y no lo hace por proteger a Benzema, como pensarán muchos, sino porque Zidane cree que en su plantilla ya tiene un ‘9' rematador de primerísimo nivel que no le costaría ningún euro de traspaso. Ese jugador se llama Cristiano Ronaldo, según recoge Rubén Gómez en Defensacentral.

Y es que salvo en partidos puntuales y en ocasiones contadas de aquí a que finalice la temporada parece que la ‘BBC' va a ser historia. Juntar a los tres delanteros a la vez ha pasado de ser una ‘obligación' a una idea más dentro de la combinación de jugadores que puede hacer el técnico.

Es más, si cuando finalice la presente temporada Gareth Bale termina marchándose del club blanco el Real Madrid no tiene como prioridad máxima el ir a por un ‘9' que le sustituya y que haga dupla con Cristiano y Benzema. Los tiros irían más bien a por un futbolista del perfil de Hazard, el viejo sueño de Zidane.

