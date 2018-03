Bale y el plan 'Renove' del Madrid

¿Cuánto dinero podría recaudar el Real Madrid en ventas para la próxima temporada? A falta de que se solucione el futuro del conjunto blanco en esta Liga de Campeones, la cúpula del conjunto madridista ya trabaja para confeccionar la plantilla 2018-2019. Serán varios los fichajes de importancia que el club realizará pero, para lograrlos, Florentino Pérez también se plantea alguna venta importante para compensar la balanza económica entre los gastos y los ingresos

Los tiempos del galés en el Real Madrid empiezan a tocar a su fin. Salvo que el expreso de Cardiff se salga en los dos próximos meses, el Real Madrid tiene decidido prescindir de él para la próxima temporada. Él mismo Zidane ha reconocido que "Bale lo dará todo hasta final de temporada" en clara alusión a que el ‘11' lo tiene crudo para seguir de blanco el próximo curso, según recoge Defensacentral.

Al Madrid no le faltarán ofertas por Bale. Pese a las lesiones y al bajón de rendimiento esta temporada, el ex del Tottenham sigue teniendo un gran cartel en la Premier League. El Manchester United y el Chelsea son los dos equipos que mayor interés han profesado para que Bale regrese a su país natal. Incluso, el Tottenham no descarta luchar para que Gareth se vista de nuevo de Spurs.

