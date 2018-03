El Sevilla pasa a la historia tras ganar merecidamente al United en Champions

El Sevilla asaltó Old Trafford en una noche histórica para el sevillismo. Los dos goles de Ben Yedder valen el pase a cuartos de un equipo que siempre fue mejor que el United, que carece de fútbol, lo que automáticamente remite a su entrenador, José Mourinho, la cara del fracaso red.

El Sevilla ganó 1-2 al Manchester United con un doblete del francotunecino Wissam Ben Yedder y, tras el 0-0 de la ida, logró una clasificación histórica en Old Trafford para los cuartos de final de la Liga de Campeones, lo que supone un duro varapalo para el equipo de Jose Mourinho.

Tras acabar 0-0 una primera parte muy disputada, los sevillistas ofrecieron una gran imagen y dominaron en muchas fase a un United poco incisivo, hasta que a los 74 minutos Ben Yedder, que había salido sólo dos minutos al campo por el colombiano Muriel, abrió el marcador y cuatro minutos después sentenció con el 0-2 de cabeza, pese a los intentos baldíos de David de Gea por despejar el cuero.

A partir de ahí, los ingleses se volcaron sobre la portería de Sergio Rico y marcaron el 0-1 a seis del final por medio del belga Lukaku, aunque no fue suficiente para evitar su eliminación.

Había llegado el momento de sufrir, afirma Juan Jiménez en AS. Rico empezó a devolverle a De Gea las paradas de la ida y volvió a aparecer con una mano gigantesca después de una fabulosa media vuelta de Lindgard. Correa insinuó algo más del Sevilla, pero no había veneno en los ataques de los de Montella. El partido tuvo un minuto de infarto, con Lenglet salvando un punterazo de Alexis y Correa malgastando un contragolpe. Pareció por un momento que si es que el Sevilla tenía que pasar, sería algo agónico. Y, sin embargo, resultó bellísimo. La acción del 0-1, por sencilla, fue insuperable. Juego a dos toques, un buen desmarque y un ratón, Ben Yedder, bailando sobre Bailly. "Oh Ben Yedder, oh Ben Yedder, todos queremos que marque Ben Yedder", le cantaron con la melodía que celebraban a Kanouté los 2.500 sevillistas que vivieron una noche inolvidable en el Teatro de los Sueños. Otra vez, ¡otra vez! la magia del Sevilla.

