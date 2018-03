El show de Mou 'The Special One': recital de excusas y pique con un periodista

Era 'The Special One', el 'puto amo' que decía dolido el plasta Pep Guardiola, y lo sigue siendo.

José Mourinho encajó este 13 de marzo de 2018 la dura eliminación del Manchester United a manos del Sevilla en la Champions League al más puro estilo Mou.

La autocrítica apenas apareció en su discurso más que para tirar de tópicos y afirmar que en el fútbol, las victorias son de todos, pero las derrotas, de los entrenadores. Más allá de ese detalle, el técnico echó, de nuevo, balones fuera.

'The Special One' señaló que en la ida el United tuvo más ocasiones que el Sevilla.

"Hemos controlado en el partido de Sevilla y no marcamos".

Su afirmación es, cuando menos, dudosa, toda vez que De Gea fue el héroe en el Pizjuán.

En todo caso, el técnico continuó con su discurso para afirmar que el Sevilla no mereció vencer en Old Trafford.

"Ellos controlaron aquí y han tenido la suerte de marcar. Ha sido una eliminatoria bastante equilibrada. Lo justo hubiese sido un empate con goles y que pasara el Sevilla".

Luego, ante BT, la televisión que posee los derechos de la Champions en la Premier, menospreció a su propio club al afirmar que caer en Champions no era algo nuevo porque él mismo ya había eliminado a los diablos rojos en esta fase del torneo.

"Yo mismo ya eliminé al Manchester United dos veces aquí, una con el Oporto y otra con el Real Madrid. No es una novedad para el club".

Por último, ya en sala de prensa, el técnico tuvo un pique con un periodista español que le cuestionó si era un fracaso ya no la eliminación en la Champions, sino todo el desarrollo de la temporada.

"¿Te interesa eso en España?", empezó a responder.

Cuando el redactor le insistió en la pregunta y le dijo que sí, que le interesaba, el traductor interrumpió a Mourinho porque no había entendido la duda del periodista español, a lo que Mourinho zanjó el tema seco.

"No, es español. Presumo que es de Sevilla y trabaja para prensa española. Está haciendo preguntas sobre nuestra temporada, no me parece que sea..." comentó antes de que le interrumpiera de nuevo el periodista para insistirle que no era de Sevilla.

Mourinho entonces zanjó el tema.

"Pero eres prensa española, ¿cierto?", concluyó sin responder la duda del redactor.