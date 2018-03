Real Madrid: Florentino pone a tope la maquinaria para fichar a Neymar este mismo verano

Dice un viejo dicho fútbolístico que 'de nada vale tomar las debidas precauciones, cuando al Real Madrid se le hinchan los cojones'.

La gracia tiene que ver con el juego y en concreto con la Champions, antigua Copa de Europa, pero sería aplicable a otros asuntos (¿Cómo jugarían juntos Cristiano Ronaldo y Neymar en el Real Madrid 18-19? ).

Florentino Pérez quiere que Neymar fiche por los blancos este mismo verano, aunque saben que no será fácil. El equipo merengue trabaja con dos escenarios posibles. Uno es que la incorporación se pueda acometer.

En tal caso, el resto de refuerzos merengues quedará condicionado a lo que pase con Neymar. El otro es que no pueda llegar ahora y haya que esperar a 2019.

En tal caso, el Madrid gastará lo que tiene previsto invertir en Neymar en reestructurar la plantilla con otros jugadores sin olvidarse del ex del FC Barcelona. Para entonces Neymar volverá a costar 222 millones de euros.

Cuenta este 14 de marzo de 2018 el diario Marca que el contrato del brasileño, al contrario de lo que contó uno de sus abogados a finales de 2017, sí tiene una claúsula de rescisión, pero que sólo se hará efectiva a partir de 2019, momento en el que cualquier club que quiera ficharlo solo tiene que gastarse los 222 millones que el PSG invirtió en su incorporación desde el Barcelona.

Pero el Real Madrid tiene prisa. No quiere esperar. No quiere que pueda entrometerse otro equipo. En los tiempos que corren, 222 millones no son nada. No para gigantes como el United o el City, por poner dos ejemplos. Incluso para el Barça, aunque su directiva no quiera ni oír hablar del brasileño.

Cuenta el Real Madrid con el favor de su padre. En los últimos encuentros que ha mantenido el Madrid con él los mensajes han sido positivos.

El primero, cuenta Marca, fue tras la gala del Balón de Oro que se celebró en París. El otro, dice As, la semana pasada, cuando emisarios merengues estuvieron con el también agente del jugador atando cabos y acercando posturas.

Aunque el PSG está tratando de conseguir a la desesperada que Neymar siga, en París hay pánico a que se marche. No las tienen todas consigo.

Ni las palabras de Neymar padre tras la visita de Al-Khelaifi a Madrid han calmado las aguas por Francia. No sería la primera vez que donde dice digo, acaba diciendo Diego.

Bale y Benzema para fichar a Neymar

Ahora el Real Madrid se centra, no sólo en convencer al jugador, sino en encontrar formas de financiación de una operación que, sólo en términos de traspaso, rondaría los 300 millones de euros, aunque se podrían disparar hasta los 400 millones. Una fórmula es la de la ayuda externa.

Este 13 de marzo, el diario AS informaba de que Nike podría poner parte del dinero si el Real Madrid firmase con la compañía americana para desbancar a Adidas (Nike también quiere a Neymar en el Real Madrid ).

Además, el club también planea ventas importantes. Las de Benzema y Bale se dan casi por seguras. Ahí el club espera sacar unos 200 millones de euros.

Además, en Concha Espina apenas han gastado en fichajes en los últimos años. Esto es, hay margen económico de sobra para acometer un fichaje de tanto calado.