El sorteo de Champions más morboso de la historia para el R.Madrid

El Real Madrid vuelve a estar en la pomada para ganar la Liga de Campeones. Una temporada más, los madridistas están entre los ocho mejores equipos de Europa. Sin embargo, como suele pasar cada vez que se habla de los blancos y de la Champions todo el madridismo quiere más, los cuartos saben a poco.

Por eso, de cara al sorteo de mañana viernes, el Real Madrid tiene ante sí un azar cargado de ‘morbo'. Suele suceder cuando ya quedan tan pocos equipos en liza pero en esta ocasión no hay prácticamente ningún club que no suponga un reto más que especial para los blancos, sean por unas u otras razones, según recoge Rubén Gómez en Defensacentral.

Uno de esos oponentes más morbosos será el Bayern de Múnich y no solo por la clásica rivalidad de los merengues con los alemanes sino porque en el equipo germano milita un futbolista que hasta hace unos meses pertenecía a la plantilla del Real Madrid, James Rodríguez. El colombiano podría visitar el Santiago Bernabéu con otra camiseta...perteneciendo todavía al conjunto merengue. No hay que olvidar que el Bayern tiene que hacer frente a una cláusula de 42 millones de euros si quiere quedarse en propiedad con James, por tanto, mientras eso no suceda, el jugador milita como cedido en el equipo alemán.

