Isco y Bale, los dos jugadores del Real Madrid que no seguirán según Pedrerol

Josep Pedrerol explicó esta semana en el programa 'El Chiringuito' que hay dos futbolistas de la plantilla merengue que están prácticamente sentenciados de cara a la próxima temporada por su bajo rendimiento en los últimos meses.

Este y otros temas, como recoge Jaime de Carlos en 'Defensa Central' este 17 d emarzo de 2018, fueron lo más destacado que nos dejaron las tertulias deportivas en los últimos cinco días.

El pasado martes Eduardio Inda habló sobre la posible marcha de Isco del Real Madrid.

Algo que Pedrerol confirmó:

Eduardo Inda tiene claro que el Real Madrid no descarta el fichaje de Griezmann a pesar de que está ya casi atado por el Barcelona.

El periodista explicó que las intenciones del equipo madrileño no solo pasan por incorporar al 'crack' a sus filas, sino que también pretenden complicarle las cosas al Barcelona.

"El Madrid quiere al jugador, y si no es posible al menos encarecer la operación de Griezmann con el equipo catalán. Y esto es algo que a mí me parece muy bien".

El Real Madrid ya tiene preparada su oferta de renovación a Cristiano Ronaldo. Al menos así lo asegura Eduardo Inda, quien a principios de semana desveló que el Madrid pretende ofrecerle "35 millones de euros netos por temporada, que es lo que gana Messi en el Barcelona sin los incentivos y sin los 10 millones netos que le da el club catalán a su padre, Jorge Messi, por temporada durante cuatro años".

EL TRANSISTOR

Dani Carvajal reconoció el pasado jueves que el fichaje de Danilo le afectó bastante hace tres años.

"Mi momento más difícil fue cuando anunciaron el fichaje de Danilo. Ahí tuve algo de miedo, porque mi padre me llegó a decir que no iba a jugar nada. Pero mi agente me comentó que debía luchar con él y al final vino Zidane y me hice con el lateral derecho"