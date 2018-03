¿Sabes por qué Zidane quiere evitar enfrentarse a la Juventus?

La Liga obliga al Real Madrid a cumplir jornadas aunque los objetivos no sean demasiado sugerentes, por culpa de su mala cabeza en el campeonato. Alcanzar la segunda plaza, propiedad del Atlético (+7 puntos), podría ser uno de ellos. Necesita motivaciones Zinedine Zidane para que sus hombre mantengan el punto competitivo que han exhibido en la Champions. El Girona, que le derrotó en la primera vuelta, prueba este domingo (20.45 ) el estado físico y, sobre todo mental de los blancos.

Pero pesa Europa y esa eliminatoria dibujada el viernes en Nyon: Juventus-Real Madrid. "Pase allí cinco años y fue un club importante para mí. Es una emoción poder jugar contra ellos. De hecho, me habría gustado evitarlo por muchas razones. Es una cita que llegará dentro de poco, me concentraré como los jugadores y trataré de dejar de lado todo lo que he vivido allí. Pero es verdad que siempre lo tendré presente", explicó Zidane sobre el cruce contra su ex equipo, según recoge El Mundo.

Cardiff es tan buen recuerdo como malo las cuatro eliminatorias seguidas perdidas contra los turineses, la última en 2015. "Es un equipo muy competitivo y la eliminatoria va a ser complicada y difícil. Como siempre, será una eliminatoria al cincuenta por ciento. Vamos a jugar un primer partido ahí y veremos", analizó el técnico francés.

