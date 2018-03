Aurah Ruiz despelleja a Jesé Rodríguez y le culpa de las 'condiciones infrahumanas' en que vive

Cuando se acaba el amor en una pareja, hay muchas posibilidades de que sea el odio el que ocupe el lugar.

Y en este caso, parece evidente. El enfrentamiento entre Aurah Ruiz y el futbolista Jesé Rodríguez ha llegado a unos extremos que nunca hubiésemos imaginado.

Tras haber limado asperezas durante la segunda operación a la que se ha sometido al pequeño Nyan, el hijo que tienen en común, ahora la extronista ha sacado la artillería pesada contra el deportista.

Le acusa de tenerles, a ella y al bebé, en "condiciones infrahumanas".

Y detalla, una a una, las penurias a que les obliga diariamente...

Dicen en 'Lecturas' que ellos creyeron que la salud del pequeño Nyan, ingresado en el hospital desde el momento de su nacimiento debido a la enfermedad que sufre, sería el nexo que haría que Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez se reconciliasen.

No para volver a retomar su relación pero, al menos, para llegar a un punto de entendimiento por el bien del bebé. Vistos los últimos movimientos, parece que están más alejados que nunca.

Ruiz ha querido puntualizar a través de su perfil de instagram las 'condiciones infrahumanas' en las que tiene que vivir con su hijo. Todo después de que Rodríguez manifestase públicamente su preocupación por el pequeño.

La madre del pequeño se queja de que el futbolista gaste dinero en caprichos y no tenga para atenderles.

No es la primera vez que Aurah lanza estas mismas acusaciones.

"Te has dedicado a hacernos daño. Primero te encargaste de quitarme el único lugar que tenía para descansar [la extronista se encuentra actualmente en Madrid, donde está ingresado el pequeño, muy lejos de su Canarias natal]. Después, la única empresa que me podía traer comida, aún sabiendo que si no tengo comida ni descanso, no puedo atender a nuestro hijo".