Cristiano Ronaldo lanza agua bendita contra la maziza Miss Bum Bum: "Estoy bendecido"

Cristiano Ronaldo puede meter mucho la pata y presumir más de la cuenta, pero no acostumbra a salir al paso de las informaciones que se publican sobre él.

Casi nunca, pero parece que la acusación de acoso realizada por Miss Bum Bum y su intención de empapelarlo en los tribunales ha traspasado todos los límites y el crack portugués se ha hartado.

Cristiano Ronaldo (33) ha utilizado las redes sociales para responder claro y contundente a la modelo brasileña:

Lo ha hecho sólo unas horas después de que el diario The Sun anunciara que Erika Canela (20) había decidido interponer una demanda contra el delantero del Real Madrid acusándolo de acosarla telefónicamente.

La modelo brasileña afirma que la bombardearon a mensajes ofensivos e insultos cuando ella rechazó tener una cita con el portugués y que aunque no puede afirmar que fuera él mismo quien los envió, sí está segura de que partieron de su entorno.

"Me llamaron puta y me dijeron que arruinarían mi vida".

La presión fue tal que sufrió un proceso depresivo:

"No podía dormir, comer ni salir a la calle".

Fue hace un año cuando Miss Bum Bum 2016 acudió a un programa de televisión portuguesa para airear su flirteo con Cristiano Ronaldo:

"Me escribió para decirme que quería conocerme y me invitó a 'descansar' juntos. Nos citamos para el día siguiente pero tuve problemas con el teléfono móvil y cuando me puse en contacto con él me contestó muy rudo, irritado. No me gustó".