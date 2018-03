El genial Leo Messi desvela el verdadero motivo de sus misteriosos vómitos

Se revolvió el misterio. Y la soculicón es mucho más simple de lo que todos imaginábamos.

Hace unos años Leo Messi era noticia, por encima de todas las cosas, por dos asuntos. El principal, obvio, sus goles con el FC Barcelona.

El otro, menos agradable, sus vómitos. Una y otra vez se veía al argentino vomitar sobre el césped. Nunca se supo a ciencia cierta a qué se debía.

Se barajaron múltiples hipótesis: desde el estrés, hasta un metabolismo problemático.

El propio Messi ha desvelado qué le pasaba. Y todo era mucho más sencillo que lo que se dijo en su momento. Messi no se alimentaba bien. Punto.

En una extensa entrevista concedida hace cosa de un mes en América TV (la entrevista se dio a conocer ayer), el '10' ha confesado que no comía como debía comer. Que se metía en el cuerpo cosas que no son muy adecuadas para un deportista de élite y más si está sometido a los esfuerzos y presión que supone ser Mesi.

"Tenía un quilombo tremendo ahí adentro", empezó a explicar la 'Pulga' para hablar de su estómago.

"Con lo mal que he comido durante muchos años... Con 22 o 23 años no te enteras de nada, ni lo piensas".

Siguió sincero antes de desvelar un menú que tenía de todo. Y por lo visto, nada recomendable para jugar al fútbol en la alta competición.

Sus palabras vienen a confirmar que el futbolista sufrió un vuelco en su carrera al ponerse en manos de un dietista.

Primero fue Silvia Tremoleda, pareja de Xavier Sala i Martí (ex directivo culé) y luego Giuliano Poser, un italiano afincado en Milán con el que ha disparado su rendimiento.

"Noté mucho el cambio, sobre todo en el momento del vómito. Se dijeron muchísimas cosas y al final me acostumbré a esto y ya no me ha vuelto a pasar".