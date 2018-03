Los jugadores de Malta que palmaron 12-1 acusan a España de drogarles... ¡¡¡con limones!!!

Casi 35 años después de aquel 12-1 de España a Malta que se convirtió en uno de los grandes logros de la historia de la selección española, los jugadores malteses que disputaron aquel encuentro acusan al combinado nacional de dopaje.

El programa 'Fiebre Maldini' en Movistar+ ha viajado a Malta para hablar con los protagonistas de aquel país, que narran unos hechos nunca antes contados y acusan de 'drogarles' en el descanso del encuentro.

José Antonio Camacho, que fue uno d elos héroes de aquella seleccion española, responde:

"Están demostrando que tienen muy poca categoría. Nunca hemos tomado nada, eso de la espuma me parece... No sé, que se nota no sé cómo, dicen. Cuando se llega a una edad se chochea, eso es lo que están haciendo".