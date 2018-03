Messi: "Me imagino poder levantar la Copa del Mundo"

"Ojalá sea un gran Mundial para nosotros, que mi deseo es el deseo de todos ustedes, de que podamos vivir algo similar a lo del 2014", ha expresado el delantero argentino Lionel Messi en una entrevista con el programa 'La Cornisa', de América TV. El astro del FC Barcelona agregó que el Mundial de 2014 "fue una experiencia inolvidable, no solamente para nosotros, sino para el país".

Respondiendo a la pregunta del entrevistador Luis Majul sobre qué imagina si tiene que visualizar algo, Messi respondió: "lo que me imaginé siempre; poder estar en esa final, poder ganarla, poder levantar la copa, es un sueño de siempre", según recoge RT.

Al ser preguntado sobre qué hará cuando deje de jugar al fútbol, el jugador contestó: "me gustaría hacer todo lo que no pude por la profesión", aunque, al mismo tiempo, agregó: "es muy difícil pensar en no hacer lo que estoy haciendo hoy".

Messi ha ganado numerosos títulos a nivel internacional y nacional con el FC Barcelona, no obstante, a pesar de llegar a disputar tres finales con su equipo nacional (Mundial de Brasil 2014, Copa América 2015 y Copa América 2016), Argentina quedó en segundo lugar en las tres ocasiones.

La Copa Mundial de la FIFA se celebrará en Rusia del 14 de junio al 15 de julio de 2018. Los 32 equipos seleccionados para el torneo competirán en doce estadios ubicados en once ciudades rusas: entre ellas Moscú, San Petersburgo, Kazán, Ekaterimburgo, Kaliningrado, Nizhni Nóvgorod, Rostov del Don, Samara, Saransk, Sochi y Volgogrado.

VÍDEO DESTACADO: Messi