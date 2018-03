¿Sabes con qué dos jugadores quiere ser titular Cristiano?

Lucas Vázquez y Marco Asensio se han convertido en los mejores socios de Cristiano Ronaldo. Cuando ellos están en el campo, todo es más fácil para el portugués, quién ocupa la posición de delantero centro, escudado desde la media punta por Benzema y con el balear y el gallego en las bandas.



Lucas y Asensio aportan dinamismo y velocidad al juego del Madrid y han dejado de ser un revulsivo que salía desde el banquillo para convertirse en una realidad que a día de hoy parece inamovible del once titular. Así quedó reflejado en el partido ante el Girona pero sobre todo en el que ha sido hasta ahora el gran partido de la temporada: la vuelta de octavos en Paris. Zidane apostó por ellos y ellos le han respondido en el campo y haciendo feliz a Cristiano con asistencias. Lucas ya suma un total de once en lo que va de temporada además de siete dianas mientras que Asensio acumula diez goles y cinco pases de gol, según recoge Carlos Muñoz en Defensacentral.



Ambos están aprovechando con creces a oportunidad y los números no fallan. La irrupción de Lucas y Asensio ha relegado a un segundo plano a hombres como Isco o Bale, que ahora ven desde el banquillo como sus compañeros nutren al portugués de goles y se ganan el derecho a ser titulares y por consiguiente además, ser seleccionados por un Julen Lopetegui que tendrá la difícil papeleta de decidir que hacer con ellos de cara a Rusia...sí tiene alguna duda, qué pregunte a Cristiano.

