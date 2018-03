Zidane dice sí al fichaje de Robert Lewandowski

Robert Lewandowski es el elegido por el Madrid para reforzar la próxima temporada la posición de delantero centro. Zidane ha dado el visto bueno a la operación y el club blanco ya ha llegado a un principio de acuerdo con el agente del polaco, el representante israelí Pini Zahavi. El delantero del Bayern cumple 30 años el próximo 21 de agosto y es un ‘viejo’ objeto de deseo del Madrid. En la temporada 2012-13 y después de que el entonces delantero del Borussia Dortmund le marcara cuatro goles al Madrid en la ida de las semifinales de la Champions, el presidente madridista aprovechó el encuentro de vuelta para hablar en el Bernabéu con el jugador polaco y transmitirle su deseo de ficharle. “¿Quieres jugar en el Madrid”. le preguntó durante esa charla Florentino a Lewandowski, a lo que éste respondió: “Habla con mi representante”. Al año siguiente fichó por el Bayern, según recoge Manu Sainz en as.

El Madrid aún no ha iniciado los contactos con el Bayern, que no quiere desprenderse de su goleador, aunque no cierra las puertas a su salida por un precio que se acerque a los 100 millones. El Madrid podría ofrecer condonar los 42 millones que deberá pagar el club alemán el próximo verano para quedarse a James.

Lewandowski se ha convertido en la prioridad del Madrid para la posición de delantero centro después de que el club haya descartado a Harry Kane por considerar desorbitado el precio que pide el Tottenham y porque se duda de que su carácter introvertido le permita adaptarse a lo que representa ser jugador del Madrid.

VÍDEO DESTACADO: Robert Lewandowski