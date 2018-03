Jorge Hevia de la COPE la monta parda en Twitter al mofarse de 'El Chiringuito'

El detonante de la polémica fue un mensaje de Hevia que se mofaba de su derrota pese a contar en sus filas con exjugadores profesionales como Edwin Congo. "Enhorabuena a Radio Marca, flamante campeón de la Liga de medios de fútbol 7. Y qué pena lo del Chiringuito, el otro finalistas... Tiene que dar rabia llevar a exfutbolistas profesionales a un torneo de empresas y acabar perdiendo así. ¡Más suerte otro año, compañeros!", escribió.

El mensaje no fue muy bien recibido por algunos de los colaboradores de Pedrerol. Es el caso de Juanfe, quien prefirió no enfadarse aunque apuntó que "había estado desafortunado": "Como te considero un buen tipo y un buen compañero voy a pensar que el tweet no lleva mala fe". El propio Hevia contestaba a Juanfe: "Los piques normales en el fútbol hombre. Habéis hecho un gran torneo, te lo digo sin ninguna doblez. El año que viene nos volvemos a encontrar en el terreno de juego!!", según recoge RT.

Rafa Guerrero también se hacía eco: "Qué importante, a la vez que difícil, es saber ganar... Una vez más no se disfruta con el triunfo sino con la derrota del otro..". Ante el revuelo creado, ya que recibió críticas de los usuarios de Twitter, Hevia pidió perdón - "no quería yo molestar más allá de una coña a los compañeros de El Chiringuito Han hecho un torneazo", volvía a escribir"- y borraba el polémico tuit.

Como te considero un buen tipo y un buen compañero voy a pensar que el tweet no lleva mala fé. Creo que has estado desafortunado https://t.co/da9yWqdVuJ — Juanfe Sanz (@JuanfeSanzPerez) 21 de marzo de 2018

Que importante, a la vez que difícil, es saber ganar...una vez más no se disfruta con el triunfo sino con la derrota del otro... — RAFA GUERRERO ⚽🏃 (@LaLigaDeRafa) 21 de marzo de 2018

