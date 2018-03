La complicada decisión de El Real Madrid sobre el futuro de 9 jugadores

A las puertas del mes de abril, el Real Madrid empieza a mirar a la próxima temporada y hay jugadores que aunque parezca que no, tienen algún tipo de vinculación con el club y su futuro podría estar de nuevo en el equipo, aunque parezca que no tienen sitio. Concretamente hay 9 jugadores con un futuro incierto y que dependen del Madrid, según recoge Defensacentral.



- Vinicius Jr: Actualmente juega en el Flamengo pero el Real Madrid quiere incorporarle en julio cuando ya tendrá 18 años. En Brasil se está saliendo y en cada partido deja claro que está preparado para el salto a Europa.



- James Rodríguez: La estrella del Bayern, el Real Madrid debe esperar todavía un año más a que el colombiano juegue en Alemania y luego será decisión del club bávaro si quedarse con él, previo pago de 42 millones, o no.



- Febas: Pieza importante de un Real Zaragoza que está luchando por subir a Primera. La temporada pasada tuvo varias ofertas y este verano no será diferente. El club maño además no tiene opción de compra.



- Fede Valverde: La situación actual que vive el Deportivo y su lesión de rodilla no son los mejores avales para que siga en el club gallego. El Real Madrid prefiere que siga formándose en un club de primera, porque nivel tiene.



- Coentrao: El portugués tiene contrato hasta 2019 y actualmente es titular en el Sporting de Portugal, aunque alterna partidos donde directamente rompe a llorar. Su vuelta al Madrid parece imposible.



- Sergio Díaz: Su temporada se lastró en el Lugo donde apenas jugaba tras una rotura de menisco y ligamento que le tendrá nueve meses de baja. Su futuro está de nuevo en el filial blanco.



- Ödegaard: Ha vuelto a ser importante en un Heerenveen con el que acaba contrato esta temporada. Se rumoreó una llegada al Leganés, pero su alto sueldo se antoja un problema y el Madrid buscará otros clubes.



- Lucas Silva: Tiene contrato con el Real Madrid hasta 2020 y en abril quiere saber que será de su futuro. Actualmente está cedido en el Cruzeiro donde no está contando mucho para su entrenador.



- Raúl de Tomás: Una de las sensaciones de un Rayo Vallecano que va como un tiro a Primera de nuevo. Acumula 18 goles y acaba contrato el 30 de junio por lo que se podría ir gratis.

