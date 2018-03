El majestuoso mensaje de Ibrahimovic a los hinchas del Los Angeles Galaxy

Genio y figura. El fichaje de Zlatan Ibrahimovic por Los Angeles Galaxy ha tenido un toque inconfundible que delata por completo el carácter del delantero sueco.

Antes del anuncio oficial por parte del club angelino, los lectores del diario Los Angeles Times se encontraron con una sorpresa.

No se sabe bien si por iniciativa del club o del propio jugador, se contrató una página completa de publicidad en la que, sobre un fondo gris, apenas aparecían cinco pálabras:

«Querido Los Ángeles, de nada».

Debajo, la firma del jugador junto al escudo de los Galaxy.

Zlatan Ibrahimovic has taken out a full page advert in the @latimes announcing his arrival at LA Galaxy. Classic Zlatan. pic.twitter.com/TeFXM2De7e