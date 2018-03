Xavi Hernández: "Es cierto que en Qatar no hay democracia, pero la gente es feliz"

No hay por donde cogerlo, porque encima es de los que dan el coñazo con el raca-traca del 'procés' en Cataluña.

Xavi Hernández, ex jugador del Barcelona y actualmente en el Al Sadd, ha levantado muchas suspicacias por sus palabras sobre Qatar:

"No es mi país (...) Es cierto que no hay un régimen democrático, pero la gente es feliz. Están encantados con la familia real, llevan sus fotografías en el coche, les dan un sueldo por ser de allí, cuidan a sus ciudadanos".

"Están mejorando mucho las cosas. Yo mismo se lo dije y saben que no lo han hecho bien. Que conste que no hablo por hablar. Formo parte de una ONG que hace actividades con trabajadores nepalíes, indonesios... Está cambiando todo mucho. No sólo lo hacen por la imagen, lo hacen convencidos".