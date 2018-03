¿Sabes por qué Pamela Anderson se lo monta con Adil Rami antes de los partidos?

La actriz norteamericana vino a España acompañada de su nuevo novio, Adil Rami, el jugador francés de origen marroquí, titular del Olympique de Marsella pero que conoce bien nuestro país ya que fue jugador del Valencia y más tarde del Sevilla. Pamela había prometido posar con su novio en el photocall del museo Thyssen para presentarle oficialmente en España pero finalmente sólo se hizo fotos con Anastacia, a la que vimos cenando en Casa Lucio, la otra estrella internacional invitada a la fiesta y algunos de los organizadores. Pero ya en la cena de gala, Pamela compartió mesa con Rami y en una foto la vemos saludando al mago Blass, otro de los personajes de la gala; aunque en la imagen, Rami queda en la sombra.

La relación del jugador y la actriz de 50 años, casada en tres ocasiones, y a la que se ha relacionado con Hugh Heffner, Julian Asange y hasta con el mismo Vladimir Putin, e hizo oficial en julio de 2017 y parece que Pamela está colada por Adil, 18 años más joven que ella, hasta el punto de que ha dejado su casa de California y se ha instalado en el sur de Francia para estar cerca de él, según recoge Informalia.

En entrevista al Daily Mail, Pamela aseguraba hace poco que mantiene relaciones sexuales con el central galo antes de los partidos. "El mejor sexo está en una relación comprometida. Conocer los matices y la sensualidad de alguien es lo que te hace ser un buen amante. Él no habla muy bien inglés y yo no hablo muy bien francés, pero ambos nos entendemos con el idioma del cuerpo", dice la actriz. Todo indica que Adil está encantado con esta apasionada relación. El jugador rompió con su novia anterior, la espectacular modelo francesa Sidonie Bienmont, con la que llegó convivir cuando jugaba en el Sevilla. Hasta el momento, no se habían visto publicadas fotos de Pamela y su toyboy en Madrid, aunque todos los que asistían la noche del miércoles al espectáculo flamenco de El Corral de la Morería, pudieron ver a la vigilante y su novio aplaudir el cante y baile de los artistas, que les iba explicando Rafael Amargo, su anfitrión esa noche, mientras Pamela, fascinada, sólo acertaba a decir "¡Oh, my God!". La última actuación de Pamela tuvo lugar en Las Vegas, donde triunfó con su espectáculo erótico de tipo burlesque, ahora parece que lo ha dejado todo por amor.

VÍDEO DESTACADO: Pamela Anderson despide a Hugh Hefner posando en ropa interior