España e Isco le dan un repaso a Argentina

Un 'hat-trick' de Isco contra Argentina ha servido para que España goleara por 6-1 a Argentina en el Wanda Metropolitano. España ha arrollado a la subcampeona del mundo de la mano de un enorme Marco Asensio y un Francisco Alarcón 'Isco' que recupera confianza después de perder su sitio en el Real Madrid.

Desde el primer minuto se vio claro. Entre España y Argentina no hay amistosos. España salió a morder, Argentina no se amedrentó y creó la primera ocasión de peligro con un remate claro a bocajarro de Higuaín que mandó al ‘limbo’ el ex madridista. El aviso de Argentina sirvió para que España espabilara y comenzara a dominar el choque, según recoge Miguel Ángel Díaz en Defensacentral.

Pero el marcador no se movió hasta que Marco Asensio apareció. El balear está en un estado de forma brutal, empieza a recordar al jugador que maravilló en el mes de agosto y dejó solo a Diego Costa frente a Romero para que el delantero atlético marcara el primero a los 12 minutos. Costa y Romero chocaron en la jugada y el portero argentino terminaría abandonando el terreno de juego lesionado.

VÍDEO DESTACADO: Isco Alarcón