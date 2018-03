Este nuevo 'chivatazo' sobre Neymar da un giro a su futuro

La última información al respecto la ha ofrecido la periodista brasileña, Isabela Pagliari, quien ha reconocido que Neymar no se va a marchar del PSG. Es más, ha asegurado que el jugador “se tiene que quedar en París porque no ha ganado nada todavía”.

"Neymar no tiene elección, tiene que quedarse en París. Ha firmado cinco años, no tiene cláusula de rescisión y todavía no ha ganado nada. No se va a marchar por la puerta de atrás. Él quiere demostrar quién es, que va a ganar el Balón de Oro y la Champions", ha señalado la periodista brasileña sobre el futuro de su compatriota, según recoge Rubén Gómez en Defesancentral.

Son muchas las informaciones, la gran mayoría contradictorias, que rodean el futuro de Neymar. Por el momento, el jugador sigue trabajando para tratar de recuperarse lo antes posible de la operación del tobillo.

