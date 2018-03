Zidane sobre Isco: "Para mí es importante, se va a quedar en el Madrid"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que no está siendo "injusto" con Isco Alarcón, del que ha destacado que "siempre se mata" en los partidos y que "se va a quedar" en el club blanco, y que su falta de minutos en el equipo no es un "problema" de actitud ni de juego, sino de profundidad de plantilla.

"No soy injusto. Él está contento, no tiene el mismo protagonismo, pero es importante. Siempre he demostrado a Isco que es importante para el equipo. El jugador quiere jugar más, pero como todos. Cada uno interpreta sus palabras. No estoy molesto con eso", declaró en la rueda de prensa al partido de este sábado ante Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria (18.30 horas).

En este sentido, fue más allá. "Isco es del Madrid y se va a quedar aquí", aseveró. "Isco siempre se mata, corre, da todo lo que tiene. No es un problema de Isco, tengo 25 jugadores y juegan once. Estoy contento con Isco", continuó.

Además, el técnico francés reconoció que le gustó su partido con España ante Argentina (6-1), donde el malagueño hizo un 'hat-trick', pero que esto no va a afectar a su presencia o no en el equipo madridista.

"Lo vi perfectamente. Estoy contento por su actuación, vi un partido de fútbol impresionante, un gran equipo de España", dijo. "No existe eso, tengo que mirar nuestros partidos. No miro lo de la selección, me interesa sólo el tiempo que juegan y que no se lesionen", reconoció.

Por otra parte, confirmó que el propio Isco y Sergio Ramos no irán convocados, pero no aseguró si dará descanso a Cristiano Ronaldo en vistas al duelo de ida ante la Juventus de la próxima semana. "Isco y Sergio tienen molestias y no pueden viajar. Vamos a ir a hacer un buen partido, los que van a venir van a tener que estar bien. Las Palmas tiene dificultades y puede hacer un buen partido. Esperamos llegar al segundo puesto", indicó.

Zidane, que reconoció que Gareth Bale "está preparado para jugar", recalcó que no se relajarán ante Las Palmas este sábado. "Necesitamos ganar. Nos vamos a encontrar un equipo en una temporada difícil, pero son capaces de sacar un gran partido. Tenemos que estar preparados para eso, entrar fuerte en el partido, con intensidad y con ritmo. No existe equipo pequeño".

"Jugaron partidos importantes. Tenemos que pensar en lo nuestro. Vamos a ir con la máxima ilusión sin pensar en lo del martes. Tenemos en la cabeza el partido del martes, pero para prepararlo tenemos que hacerlo bien mañana", prosiguió.

Por último, afirmó abiertamente que quiere continuar en el banquillo blanco. "Me gustaría, sí, porque me gusta el fútbol y lo que estoy haciendo", manifestó. "Mi idea es continuar lo máximo posible. Aquí todo el mundo depende de los resultados, es un club con mucha exigencia, hace 18 años que estoy aquí. Tengo ganas de continuar", finalizó.

