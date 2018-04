Tebas: “Tendría que aplicarse el 155 dentro del Wanda”

El presidente de LaLiga, Javier tebas, ha vuelto a hablar sobre la actualidad futbolística y, como suele ser habitual, no ha eludido la polémica refiriéndose de nuevo al Barça y a las manifestaciones políticas de sus aficionados. El dirigente, incluso, defendió que "debería aplicarse el artículo 155" en el interior del Wanda Metropolitano durante la final de Copa para sancionar la posible pitada al himno español.

"Yo siempre he manifestado que se debería sancionar, incluso llegar, por qué no, a suspender un partido, pero como no se legisla en ese camino... yo no puedo cambiarlo, es lo que hay. Tendría que aplicarse el 155 dentro del Wanda Metropolitano", indicó Tebas en una extensa entrevista concedida a la revista digital Eldebatedehoy, según recoge La Vanguardia.

El máximo dirigente aseguró, sin ninguna duda, que los pitos al himno se volverán producir, como ha ocurrido en los últimos años siempre que el Barça ha llegado a la final: "Ya no digo que es ‘previsible', se pitará. Decir ‘previsible' es un acto de buena voluntad. Eso denota que se ha cuidado muy poco el respeto a lo que son los símbolos".

Volviendo a incidir sobre los lazos del Barça con la política, Tebas se remonta unos años atrás para encontrar el origen de la situación actual: "El Barcelona es un poco víctima de la época de Joan Laporta, en la que se identificó muchísimo con la política y con el independentismo, y ha sido difícil que se pueda salir de allí".

"Yo siempre he manifestado que se debería sancionar, incluso llegar, por qué no, a suspender un partido"

VÍDEO DESTACADO: Contundente respuesta de Javier Tebas a Pep Guardiola