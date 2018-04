Zidane: ”Isco juega sesenta partidos con el Madrid, con España seis o siete"

Zinedine Zidane ha comparecido ante los medios de comunicación de cara a la ida de cuartos ante la Juventus donde ha confesado que nada tiene que ver esta eliminatoria con respecto a la final de Cardiff y del mismo modo ha mostrad su aprecio a un equipo donde jugó cinco años.Zinedine Zidane ha comparecido ante los medios de comunicación de cara a la ida de cuartos ante la Juventus donde ha confesado que nada tiene que ver esta eliminatoria con respecto a la final de Cardiff y del mismo modo ha mostrad su aprecio a un equipo donde jugó cinco años, según recoge Carlos Muñoz en Defesancentral.

¿Qué tiene que hacer el equipo para salir ganador?

“Intentar hacer un buen partido y estar preparado. No tiene nada que ver con lo que pasó en Cardiff, ahora tenemos que pensar en la eliminatoria y pensar en el partido”.

¿Qué Madrid le ha gustado más, el de Cardiff o el de las bandas con Lucas y Asensio?

“Me gustan todos los dibujos, lo que elegimos puede ser de varias maneras, me gusta cambiar y jugar de diferente manera”.

¿Entiende que cuando lleguen partidos importantes, el jugador se sienta suplente?

“Ojalá que no, aquí no es así, para mí no hay suplentes o titulares, tengo a todos los jugadores, son muy buenos y para mí son importantes. Isco es uno de ellos, quizás sea algo diferente con la selección, aquí tenemos 60 partidos y con la selección tiene ocho. Al final todos deben sentir que son importantes y nunca voy a cambiar”.

¿Por qué parece más difícil ganarle a la Juve a doble partido?

“No lo se, no hay que pensar mucho en eso. Es otra eliminatoria, otro partido y otro escenario. Tenemos que preparar bien las cosas y va a ser un partido importante para nosotros”.

