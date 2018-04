¿Sabes cuál es el super plan del Madrid para 'alargar' la vida de Cristiano?

El Real Madrid quiere seguir contando con Cristiano Ronaldo en el futuro, con el mejor Cristiano Ronaldo. Para ello, en el club están decididos a fichar a otro delantero centro gracias al cual, el equipo no note la ausencia de la máxima estrella del fútbol mundial cuando este no esté presente sobre el terreno de juego. Lewandowski es el favorito y Florentino Pérez hará todo lo posible para conseguir el fichaje.

Pese al estruendoso final de temporada madridista en la Champions, en la cúpula merengue no olvidan la desastrosa primera vuelta del equipo en la Liga. Cristiano Ronaldo no estaba en forma y al Madrid se le escaparon puntos por doquier que le alejaron irremediablemente del campeonato. Por ello, y tras la salida de Álvaro Morata, el club quiere reforzar esa posición para que las ausencias del crack portugués no se conviertan en un auténtico drama, según recoge Miguel Ángel Díaz en Defensacentral.

Cristiano Ronaldo suma 39 goles en 36 partidos oficiales pero las cifras de los otros dos delanteros del equipo no están a la altura de lo que merece el Madrid. Karim Benzema ha marcado nueve goles en 2535 minutos mientras que Borja Mayoral-apenas ha tenido oportunidades-ha anotado únicamente cinco dianas.

