Radiografía completa del (posible) rival del Real Madrid en ‘semis'

Bayern Múnich



PROS



- El Real Madrid ya sabe lo que es ganarle: La pasada temporada el conjunto blanco venció en ambos partidos y jugando a un gran nivel con un Cristiano Ronaldo que le tiene tomada la medida, según recoge Carlos Muñoz en Defesancentral.



- Un clásico de Europa: Es el partido que más veces se ha jugado en la Champions y siempre es un partido especial. La rivalidad histórica de estas dos entidades hacen de este tipo de partidos algo único.



- Partido con morbo: Sería el reencuentro de James Rodríguez con sus ex compañeros, además del morbo de ver a Lewandowski frente a un Real Madrid que está interesado en él.



CONTRAS



- Igualdad de condiciones: El Bayern será campeón de la Bundesliga de nuevo este fin de semana y llegarían descansados para centrar su objetivo en conquistar una Champions que se les resiste desde 2013.



- Heynckes: El equipo es otro con el alemán, desde que cogió al Bayern apenas han conocido la derrota y ha vuelto a imponer una seña de respeto y en ocasiones temor a sus rivales, como ya hiciera ante el Dortmund en liga.



- Ganas de revancha: La pasada temporada se quejaron de su eliminación por culpa del factor arbitral por lo que en el caso de volver a cruzarse con los blancos, buscarán resarcirse. El Madrid también querrá 'vengarse' de un Heynckes que con su Bayern les eliminó en la famosa tanda de penaltis en el Bernabéu.



FC Barcelona



PROS



- Un Clásico es un clásico: No existiría mejor partido en el mundo y el hecho de poder optar a otra final de Champions dejando en la estacada a tu más directo rival haciendo que su temporada quede deslucida, no tendría precio.



- Maratón de Clásicos: El próximo 6 de mayo se disputará en el Camp Nou el Clásico de Liga, pero sólo cuatro días antes se jugaría la vuelta de semifinales, por lo que el equipo que saliese victorioso podría sacar pecho ante el eterno rival.



- El Madrid, más mentalizado que el Barça: A día de hoy, el equipo más fiable en Europa es el Real Madrid. Mientras que en Turín el equipo sacó un gran resultado de un campo difícil, el Barça aburría ante una Roma a la que se supone que es superior.



CONTRAS



- Messi: El estado del argentino es una incógnita, pero parece que contra el Real Madrid se crece. Tendría delante al mejor jugador del mundo y esa motivación sería a lo que los culés se agarrarían para intentar optar a una final.



- No habría Clásico en la final: Es el partido que falta por jugarse, una final de Champions entre Madrid y Barça sería el no va más y de verse en semifinales, pese a jugar dos partidos, privarían al mundo de ver frente a frente a dos equipos cuya rivalidad es histórica.



- Árbitros: Sea el colegiado que sea, estará tremendamente vigilado en todo momento y en el caso de no saber que hacer, seguramente opte por beneficiar a un Barça que hace tiempo que no sabe lo que es optar a levantar un título europeo.



Liverpool



PROS



- El rival: En comparación con los otros dos, parece el más 'asequible' pese a que en unas semifinales no hay rival sencillo. Es el equipo que menos tiene que perder y todo por ganar.



- Kiev pasaría por Anfield: No hay mejor escenario para acceder a una final que Anfield. El Real Madrid hace 4 años que no juega en uno de los campos más míticos de Europa.



- Cristiano vs Salah: Se vieron las caras con sus selecciones pero esto es distinto. El mejor jugador del mundo y la gran revelación de este año se verían las caras y de hecho en el Real Madrid se sigue muy de cerca al egipcio.



CONTRAS



- Equipo ordenado y peligroso: Puede que no tenga una gran estrella por puesto pero trabajan como un bloque y el hecho de poder acceder a una final de Champions les hará tener una motivación muy especial.



- Klopp: El artífice de todo esto, ya sabe lo que es eliminar al Real Madrid y sus equipos son especialmente difíciles de interpretar. Sí consuma su eliminación al City, completará sin duda una de las grandes 'sorpresas' de la temporada.



- El trío de ataque: Mané-Salah-Firmino, ese es el gran peligro de Liverpool. Han demostrado que en un momento de inspiración pueden hacer verdaderos destrozos en las defensa rivales. Son pura verticalidad y rapidez, un equipo que a la contra puede ser letal, al más puro estilo Klopp.

