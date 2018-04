Cristiano Ronaldo y Griezmann empatan un derbi en el que Real Madrid y Atleti dispararon con balas de fogueo

El Barça tiene la Liga a 'güevo', porque la ventaja es insuperable y al Real Madrid ya sólo le preocupa la Champions. Otra más, para sumar doce y reafirmarse como el mejor club de fútbol de la historia.

Si hay algo que no se le puede reprochar nunca al Atlético es que siempre va de cara. Simeone es un excelente estratega pero debe ser un pésimo jugador de póquer. El técnico siempre agolpa a sus futbolistas detrás del balón, mucho más cómodos en la destrucción que en la creación.

Los rojiblancos son como aquellos jugadores de parchís que prefieren no sacar un cinco por temor a volver a ser comidos de nuevo.

No fue ninguna excepción el Bernabeu, donde el Madrid jugó a placer en busca del orgullo perdido en la Liga y de discutir al Atlético la condición de mejor equipo de la capital en el campeonato. Un consuelo insuficiente para el campeón, cuyo ímpetu sólo beneficiaba al Barça, disparado hacia el título.

Rotó Zidane pensando en la Champions y alineó a los pujantes Lucas y Asensio para algarabía de la grada. También a Bale, que demostró por qué anida en el banquillo día sí, día también. Más fuera que dentro el galés, intrascendente para el Madrid. No hay nada peor para una estrella que costó 100 millones de euros.

El protagonismo de la tarde en la Castellana lo asumieron los porteros, inmensos ambos, decisivos en el marcador. Sobre todo, Oblak, muy exigido ante los ataques madridistas. El esloveno negó dos veces a Cristiano y también a Varane, en una acción gatuna para enseñar a todos los jóvenes que quieran vivir en una portería. Y donde no alcanzó Oblak, apareció el larguero para desviar los chutes de Asensio y Marcelo.

Oblak y Keylor brillaron con luz propia

Al otro lado del tapete, Diego Costa acababa con las manos en la cabeza tras la mano que sacó Keylor, que sigue creciendo a medida que se acercan los exámenes finales del curso tras su discreto inicio. El costarricense es como aquella amiga que siempre ha estado a tu lado y un día, en plena madurez, te das cuenta de que es el amor de tu vida.

No hubo goles antes del descanso, quedaba toda la acción para la segunda parte. Y la apuesta no tardó en resultar ganadora. Lucas no alcanzó a despejar el centro desde la izquierda de Bale y Cristiano remató a placer, cruzando el balón a Oblak. De nuevo, el portugués inauguraba el marcador y demostraba que el acuerdo que ha alcanzado con Zidane para rotar mucho más de lo habitual ha sido de lo más acertado. Su cuerpo lo agradece, y los madridistas, también.

No le costó demasiado esfuerzo empatar al Atlético, que sigue prefiriendo la destrucción incluso en escenarios desfavorables como el gol de CR7. Griezmann, con un pie en fuera de juego, cazó la pelota tras un buen quiebro de Vitolo y anotó la igualada. Quedó grogui el Madrid, al que Navas volvió a salvar en la jugada siguiente ante el disparo de Koke.

Fue todo una situación pasajera, porque el terreno de juego se inclinó de nuevo hacia Oblak en un abrir y cerrar de ojos. Quemó su naves Zidane en busca de un consuelo en forma de triunfo, pero no hubo manera de anotar el segundo, sellada la portería atlética por el portero esloveno y su espartana defensa. Curiosamente, el derbi de Madrid lo ganó un equipo catalán. La Liga es cada vez más azulgrana.

Ficha técnica

Real Madrid, 1 - Atlético de Madrid, 1