Georgina Rodríguez cabrea a sus vecinos

La última entrevista de la novia de Cristiano Ronaldo no ha gustado nada a sus antiguos vecinos, que han arremetido contra ella con dureza. ¿El motivo? Aseguró que Jaca era "un pueblecito pequeño" donde "no había mucho que hacer".

Georgina Rodríguez (23) la ha liado con sus últimas declaraciones. La novia de Cristiano Ronaldo (33) concedió una entrevista a XL Semanal hablando sobre sus inicios y su vida en Jaca, localidad en la que nació y que abandonó al cumplir la mayoría de edad: "Me fui de Jaca a buscarme la vida porque no quería vivir en un pueblito pequeño donde no hay mucho que hacer. Por encima de todo, yo quería salir de Jaca", según recoge Ecoteuve.

Estas palabras han provocado la ira de sus vecinos, quienes aseguran que se le "ha subido la fama a la cabeza" y que es "tan limitada de intelecto que no merece ni menosprecio". Georgina ha recibido críticas feroces a través de las redes sociales: "Limitada de mierda, eres una mantenida que encima reniegas de tu pueblo" o "¡Qué sinvergüenza eres!", entre otras cosas. Afortunadamente no parece que las mismas le hayan amargado el fin de semana, en el que ha disfrutado de un divertido baño en el jacuzzi de casa con tres de los cuatro hijos de Cristiano.

VÍDEO DESTACADO: Esta es la foto prohibida de la novia de Cristiano Ronaldo