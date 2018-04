¿Sabes qué piensa Ramos sobre el no pasillo al Barça y el penalti a Kroos?

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, aseguró que al Barcelona "no le importará" que el equipo blanco no le haga pasillo en caso de ganar la Liga. Además, reconoció que sería "muy bonita" una final de Champions ante los culés.

"Siempre lo he dicho. Donde manda patrón... Si el míster ha dicho eso hay que respetarlo. A nosotros tampoco nos hicieron pasillo. Tiene que existir respeto y no magnificar lo de los pasillos. No creo que al Barcelona le importe. Estáis muy pesaditos con el pasillo. Si lo ha dicho el míster, ya está. Que no se haga pasillo no quiere decir que no se les respete", según recoge Rubén Gómez en Defensacentral.

"Ahora que lo hemos visto es bastante claro el penalti sobre Toni Kroos. Los árbitros nunca toman una decisión premeditada o eso esperemos".

