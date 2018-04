“Benzema está sufriendo”

El entrenador blanco, en su habitual línea de prudencia, volvió a rechazar la etiqueta de favorito en la Champions y pasó de largo por una hipotética final contra el Barcelona. Para Zidane, solo existe la final de mañana: «Es lo único que me interesa. Los equipos grandes nunca se rinden, y eso hará la Juventus. Mirad el derbi del domingo. El otro día con el Atlético podíamos haber perdido el partido, y ¿cómo explicas eso después del encuentro que hicimos?».

Pero la realidad dice que el Madrid está cerca de una nueva Champions, lo que supondría haber ganado más Copas de Europa que Ligas en lo que llevamos de siglo, algo para lo que Zidane no encuentra argumentos: «¿Ganar más Champions que Ligas? No hay explicación, pero no hemos sido regulares. Tuvimos momentos de dificultad de cara a portería y lo pagamos. Odo el mundo sbr que a mí me hace más ilusión ganar la Liga, porque es lo más difícil. Y creo que también le pasa a los jugadores. Pero es cierto que en Champions la trayectoria de este club es impresionante», según recoge Rubén Cañizares en ABC.

Ese buen momento del que habla Zidane se manifiesta en mayor número de goles anotados, menos encajados y un juego más brillante, algo que ha explotado Cristiano, con una media de 1,6 goles por partido en lo que llevamos de 2018: «Es un honor convivir con este jugador, como en su época lo fue Di Stéfano».

