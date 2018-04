Cristóbal Soria: “A Pedrerol se le nota mucho el 'tufillo' madridista"

A Cristóbal Soria El Chiringuito de Jugones le ha cambiado la vida. Esto se le intuye enseguida por la ilusión y el cariño con el que habla del espacio que emite Atresmedia cada noche en Mega. "En mi vida mediática, hay un antes y un después con todo esto", reconoce el propio tertuliano

Y si hay una persona clave en todo esto, ese es Pedrerol (su tío Josep), para el que Soria solo guarda palabras de elogio. Sin embargo, es capaz de confesar 'lo peor' del presentador como jefe: "Lo peor es que muchas veces se le nota el tufillo a vikingo [madridista] que tiene", dice el colaborador asegurando que aunque él haya reconocido que es del Barça, "no se lo cree ni él", según recoge Adrián Ruíz en Ecoteuve.

Cristóbal Soria analiza la complicada situación deportiva del Sevilla, hace un pronóstico para la vuelta de Champions ante el Bayern de Munich y explica por qué le parece un escándalo que se diga que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi.

Además, habla abiertamente de su futuro en El Chiringuito (Mega) después de que el año pasado estuviera a un paso de participar en Supervivientes. ¿Por qué lo rechazó? ¿Qué consejo le dio entonces Josep Pedrerol? ¿Se animará a concursar en próximas ediciones? Soria, como es habitual, se moja con todo.

Mal momento para Cristóbal Soria en lo deportivo. ¿Hasta qué punto le afecta todo esto en su día a día? ¿Lo nota mucho su familia?

Me afecta, claro que me afecta. Para mí el fútbol es una forma de vida, el fútbol hay que vivirlo con pasión. Pero tampoco te vengas arriba, una cosa es que me llegue un poquito a fastidiar y otra que la familia y gente más cercana me lo note.

