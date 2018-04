¿Sabes qué ha dicho James sobre el penalti a Lucas?

James Rodríguez salió del Real Madrid el pasado verano con destino a Múnich para tener más minutos, ganar títulos y, de momento, las cosas le marchan bien. Campeón de la Bundesliga, el colombiano estará en las semifinales después de haber eliminado al Sevilla en los cuartos de final.

Tras ese partido ante los andaluces, James habló con los medios y fue cuestionado por el Real Madrid-Juventus. Sin querer entrar en demasiadas valoraciones, James dejó claro que “sí” vio lo que pasó en el Bernabéu y no quiso mojarse ante la posibilidad de tener que medirse a los merengues en las semifinales del torneo, según recoge Rubén Gómez en Defensacentral.

Cuarta semifinal Champions para James



"Me siento muy feliz por una semifinal más, ya llevo cuatro y eso se dice pronto. El fútbol está un poco loco, pero eso significa que todos compiten, no hay un equipo pequeño y hay que estar atentos”.



Real Madrid-Juventus y el penalti a Lucas



"Vi lo del Madrid, como dije ahora: todos los partidos son duros. Todos quieren ganar. Hay que tener cuidado con todo eso, ya no hay equipo chico".



¿El Madrid como rival en semifinales?



"Lo mejor es que con el Bayern estamos en otra fase y hay que competir. Ahora solo hay equipos fuertes, el que toque toca jugar bien".

