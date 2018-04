Zinedine Zidane: "Me indigna que digan que la victoria sobre la Juventus fue un robo, es una vergüenza"

El Real Madrid está orgulloso eindignado. Lo están los jugadores a juzgar por la reacción de Isco en twitter, pero también el técnico Zinedine Zidane.

Ninguno de ellos comparte las críticas por el arbitraje del inglés Michael Oliver en el Santiago Bernabeu en los cuartos de final de la Champions League. Y en concreto, lo que más indigna al entrenador francés es que la prensa de todo el mundo haya hablado de robo.

"Cuando la gente habla de robo estoy indignado, lo que estamos haciendo molesta a mucha gente. Es una vergüenza que hablen de robo, me indigna, estoy muy decepcionado. No sobre el penalti, que es interpretación del árbitro, pero después lo que dicen de robos y demás, sinceramente hay que parar. No me puedo creer que la gente diga estas cosas".