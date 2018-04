¿Sabes qué ex culé dice que Cristiano es mejor jugador que Messi?

Hasta los barcelonistas se rinden a Cristiano Ronaldo y prefieren al portugués antes que a la estrella que nunca aparece en los grandes partidos, el argentino Leo Messi. Alexander Hleb lo ha dejado claro en una reciente entrevista: “Creo que es más decisivo Cristiano que Messi. Se está demostrando en la Champions League”, ha destacado.

"Por supuesto, Messi es el mejor jugador del mundo. Él es el líder de Barcelona. Su misión es ayudar a su equipo en tiempos difíciles y no pudo marcar un gol. Estaba indefenso. Con todo el respeto que le tengo a Leo, Ronaldo es mejor líder para su equipo que Messi", según recoge Defensacentral.

"Le he echado de menos pero no me parece bien que hoy se le peguen palos a Messi. Es Patrimonio de la Humanidad", dijo Cristóbal Soria, ajeno al batacazo culé protagonizado por Messi, como repitiendo la misma canción absurda de siempre.



Pero por suerte, Josep Pedrerol le cantó algunas verdades. "A mí no me sale hoy aplaudir a Messi. ¡En partidos importantes aparecen los jugadores grandes! Hoy he echado de menos a Messi, no ante el Leganés o el Eibar que son equipos fantásticos. Hoy te está viendo toda Europa, y Messi no está... El año pasado te veía toda Europa, y tampoco estaba... Y el anterior tampoco...", le replicó Pedrerol a Cristóbal Soria.

