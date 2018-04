El Real Madrid comienza la 'operación Neymar' para cerrar su fichaje

El Real Madrid ha comenzado la 'operación Neymar'. Curiosamente no ha sido el propio club blanco el que la ha puesto en marcha. Ha sido el padre del futbolista el que se ha ocupado de relanzar el fichaje de su hijo por el vigente campeón de Europa.

Ayer Neymar senior estuvo presente en la goleada (7-1) con la que el París Saint-Germain (PSG) se proclamó campeón de la liga francesa. Su hijo vio el partido en la distancia. Desde Brasil. Aunque más que verlo, tuvo la televisión encendida de fondo mientras jugaba al póquer. Así lo mostró él mismo por Twitter, según recoge ecodiario.

Entonces, si Neymar no acudió al partido, ¿qué hacía su padre en las gradas del parque de los Príncipes? Sencillo. Empezar a dialogar con el club para abrirle las puertas el verano que viene.

Cuenta el diario As que el pacto entre el PSG y el padre de Neymar es que no tratarían el asunto hasta que el equipo no venciese el título más importante que les quedaba por dirimir una vez los galos fueron apeados de la Champions League precisamente por el Real Madrid.

La victoria frente al vigente campeón del torneo galo coronó al conjunto parisino. Ya había, por tanto, vía libre para dialogar. Y ahí estuvo Neymar senior para dejar claro que a ellos, a la familia, el tema le urge. También al Real Madrid.

VÍDEO DESTACADO: Neymar