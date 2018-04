La semana decisiva para ganar al Bayern

El Bayern de Múnich es la única obsesión de Zinedine Zidane en estos momentos. Después de pasarlas ‘canutas’ contra la Juventus, el míster está ya centrado en las semifinales. Por delante, restan ocho días de preparativos entre los que se incluyen el partido contra el Athletic ¿Qué hará el míster francés? ¿Qué cambios tiene preparados para jugar contra los ‘leones?

Por ello, ante el Athletic de Ziganda, el Real Madrid recuperará a varios titulares que no jugaron contra el Málaga. En defensa, Varane y Marcelo volverán al equipo titular, Toni Kroos será titular en el centro del campo mientras que en la punta del ataque tanto Gareth Bale como Cristiano Ronaldo. Los dos están ‘frescos’ para intentar lucirse ante su hinchada una semana después del sustazo contra la Juventus, sgeún recoge Miguel Ángel Díaz en defensacentral.

El croata conocerá hoy martes si está listo o no para jugar contra los vascos. Las molestias musculares han remitido pero Zidane no correrá riesgos. Si no se siente bien, no entrará en la convocatoria y trabajará durante una semana completa para llegar al duelo del Allianz Arena. Si entra en la lista, tiene pocas opciones de ser titular y solamente disputaría unos minutos en la segunda parte contra el Athletic.

VÍDEO DESTACADO: Zinedine Zidane