El culo retocado de Sara Carbonero cabrea a las redes en plena polémica por las tallas

La polémica sobre las tallas pequeñas no cesa, unida a las de los retoques fotográficos que generan una imagen cosificada de la mujer. Y en medio de este carajal llega Sara carbonero y enciende la polémica exhibiendo un trasero que no notos creen que sea real. Por su parte, la presentadora niega que las imágenes hayan sido manipuladas y hasta asegura que ella misma pidió a quienes la contrataron que no lo hicieran. "La marca, el fotógrafo y yo hemos hablado de que queríamos las fotos lo más naturales posible", se defiende la toledana. "También hay vídeo y no puede haber ni trampa ni cartón", argumenta. Madre de Martín y Lucas, Carbonero reconoce que su cifra son tres, aunque prefiere que el próximo llegue "cuando venga". No sabe adónde irá Iker tras acabar su contrato con el Oporto, pero sí que ha comentado que fue él quién le animó a posar en bañador.

Pero volvamos al asunto del presunto retoque de trasero: desde esta semana podemos ver a Sara Carbonero en todas las marquesinas de España gracias a la campaña de verano con una marca de lencería y ropa de baño. Las pocas fotos que ya se han hecho públicas sin embargo no han pasado desapercibidas en las redes sociales por la sencilla razón de que se cuestiona el retoque fotográfico de la mujer de iker Casillas, llegando a decir el trasero de la periodista no es real real, según recoge informalia.

Pocos dudan de que a sus 34 años la ex presentadora de Mediaset puede presumir de contar con una figura imponente, en parte gracias a sus operaciones estéticas, como la de aumento d pecho, pero es que lo que se dice ahora es que ha sido retocada con Photoshop para la campaña de Calzedonia.

