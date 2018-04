¿Sabe por qué Zidane no fichó a Kepa?

¿Ha llegado a pensar que pudo ser un error no fichar a Kepa?

“No, para nada. Si tomé la decisión de no hacer venir a un portero en medio de la temporada para mi no existe esto. Empiezo la temporada con tres porteros y la acabo con tres. No significa nada de lo que pienso de él, es muy joven y buen jugador, pero en medio de la temporada no necesitaba portero”.

¿Hay alguna posibilidad de que Kepa venga al Madrid y ha sido el culpable de la no victoria del Madrid?

“Sí seguro, pero también como el resto del equipo. Luego del futuro no te voy a hablar, tenemos que pensar en nuestra semifinal. La decisión es de todos, yo soy el entrenador”, según recoge defensacentral.

¿Se parece el caso de Bale al de James del año pasado?

“No, yo tengo 25 jugadores y tengo que estar atento con todos. Bale es importante y puedes pensar eso, que no es importante porque no juega, pero no va a cambiar nunca mi respuesta”.

¿Cree que Benzema dejará de ser delantero para ser mediapunta?

“No se, puede ser sí. Él lo puede hacer bien como mediapunta pero no es mediapunta”.

¿Considera que tiene que hablar con Benzema de cara al partido en Múnich?

“No, no voy a comentar nada. Lo está intentando y lo va a intentar hasta el final”.

¿Le preocupa la falta de gol del equipo?

“Es verdad que hemos tenido ocasión para marcar y no hemos metido. Hay que hablar de lo positivo, vamos a tener un partido fuera de casa e intentaremos marcar, luego tenemos al Leganés etc luego no tenemos que mirar lo que vosotros digáis”.

¿Cómo van a trabajar la precisión de cara al partido de Múnich?

“No hay que cambiar nada en realidad, hay que pensar de forma positiva y pensar que han sido sólo estos dos últimos partidos donde hemos tenido muchas ocasiones y no hemos marcado. Hay que pensar que tenemos un partido el miércoles, tenemos días para descansar y prepararlo bien. Espero que después del partido mi rueda de prensa sea mejor”.

