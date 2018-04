Cañizares: "Mi hijo no se marchó hasta que vio preparada a su madre"

Santiago Cañizares (47 años) y Mayte García perdieron hace un mes a su hijo Santi, de cinco años, tras un intenso combate contra un meduloblastoma, un tumor en el sistema nervioso, en el cerebelo. A pesar de la dureza del suceso, la pareja recuerda a su pequeño como un gran luchador y destaca la fortaleza y la esperanza que les dio hasta el último momento.

El exportero del Valencia F.C. y su mujer hablan con la revista ¡HOLA! y se sinceran sobre su batalla personal una vez que su hijo ha fallecido. El mensaje que quieren transmitir se centra en rescatar lo positivo y no dejar lugar al desconsuelo. "Él era un sabio, siempre nos dio la sensación de que sus gestos venían de otro mundo, que eran del más allá", explica el guardameta. "Él venía a enseñar, no a aprender", continúa su mujer, según recoge El Español.

El matrimonio cuenta, por primera vez, cómo fue el día en el que Santi falleció. "Él no se marchó hasta que no vio preparada a su madre se olvidó de su padre, cosa que no había hecho nunca, porque éramos almas gemelas", confiesa Cañizares.

Mayte no quería que todo la tristeza invadiera los últimos días de su hijo, por eso, intentó que todo se sucediera de la forma contraria. "Nosotros intentamos que todo pareciera una fiesta, le pusimos vídeos de él riéndose, cantándole", explica en la revista.

VÍDEO DESTACADO: El entrañable vídeo del hijo de Cañizares que ha emocionado a las redes sociales